Але при цьому глава держави зауважив, що Євросоюз повинен зробити більше для реалізації вступу України до союзу.
До теми Зеленський звернувся до українців у 16 день війни
Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації, для конкретних процедур Євросоюз має зробити більше. Має зробити більше для нас, для України й для себе – ми це очікуємо,
– заявив Володимир Зеленський.
Він додав, що європейська спільнота також очікує більшого.
Ранкове звернення Володимира Зеленського 11 березня: дивіться відео