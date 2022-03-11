Але при цьому глава держави зауважив, що Євросоюз повинен зробити більше для реалізації вступу України до союзу.

До теми Зеленський звернувся до українців у 16 день війни

Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації, для конкретних процедур Євросоюз має зробити більше. Має зробити більше для нас, для України й для себе – ми це очікуємо,

– заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що європейська спільнота також очікує більшого.

Ранкове звернення Володимира Зеленського 11 березня: дивіться відео