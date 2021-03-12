Следственный комитет Беларуси предъявил блогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому окончательное обвинение. Эксперты считают, что такое решение является исключительно политическим.

О законных подходах в Беларуси уже давно не говорится. Такое мнение в эфире высказал лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич.

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Решение является исключительно политическим

По его словам, суды в стране напрямую контролирует администрация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Решение будет исключительно политическим. Поэтому если Александр Лукашенко пожелает лишить свободы на 15 лет, то так оно и будет,

– отметил Губаревич.

Абсурдность обвинений

Обвинения в отношении Тихановского, как сказал эксперт, являются полностью абсурдными. "Его обвиняют в том, что вообще еще не происходило во время его активного участия в Беларуси, когда он ездил по городам. Не говорилось о массовых протестах, было далеко до президентских выборов", – отметил он.

Но его сделали виновным во всем, что произошло в Беларуси за последние полгода,

– подчеркнул лидер движения.

Он добавил, что, к сожалению, такие ситуации в Беларуси стали обыденностью: "Мы имеем еженедельно по несколько судов в отношении участников мирных протестов, которых отправляют за решетку".

Напомним! Сергею Тихановскому предъявили обвинение за то, что он "на протяжении длительного периода активно занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории государства в поствыборный период". Теперь оппозиционеру грозит до 15 лет лишения свободы по четырем статьям Уголовного кодекса.

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