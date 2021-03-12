Решение суда по Тихановскому будет исключительно политическим, – Губаревич
Следственный комитет Беларуси предъявил блогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому окончательное обвинение. Эксперты считают, что такое решение является исключительно политическим.
Источник:24 канал
О законных подходах в Беларуси уже давно не говорится. Такое мнение в эфире высказал лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич.
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Решение является исключительно политическим
По его словам, суды в стране напрямую контролирует администрация самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Решение будет исключительно политическим. Поэтому если Александр Лукашенко пожелает лишить свободы на 15 лет, то так оно и будет,
– отметил Губаревич.
Абсурдность обвинений
Обвинения в отношении Тихановского, как сказал эксперт, являются полностью абсурдными. "Его обвиняют в том, что вообще еще не происходило во время его активного участия в Беларуси, когда он ездил по городам. Не говорилось о массовых протестах, было далеко до президентских выборов", – отметил он.
Но его сделали виновным во всем, что произошло в Беларуси за последние полгода,
– подчеркнул лидер движения.
Он добавил, что, к сожалению, такие ситуации в Беларуси стали обыденностью: "Мы имеем еженедельно по несколько судов в отношении участников мирных протестов, которых отправляют за решетку".
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