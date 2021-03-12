Рішення суду щодо Тихановського буде винятково політичним, – Губаревич
Слідчий комітет Білорусі пред'явив блогеру та опозиціонеру Сергію Тихановському остаточне звинувачення. Експерти вважають, що таке рішення є винятково політичним.
Джерело:24 канал
Про законні підхди в Білорусі вже давно не мовиться. Таку думку в ефірі висловив лідер руху "За свободу" Юрій Губаревич.
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Рішення є винятково політичним
За його словами, суди у країні напряму контролює адміністрація самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Рішення буде винятково політичним. Тому якщо Олександр Лукашенко забажає позбавити волі на 15 років, то так воно і буде,
– зазначив Губаревич.
Абсурдність звинувачень
Звинувачення щодо Тихановського, як сказав експерт, є повністю абсурдними. "Його звинувачують в тому, що взагалі ще не відбувалось під час його активної участі в Білорусі, коли він їздив містами. Не мовилось про масові протести, було далеко до президентських виборів", – він зауважив.
Але його зробили винним у всьому, що відбулось у Білорусі за останні пів року,
– наголосив лідер руху.
Він додав, що, на жаль, такі ситуації у Білорусі стали буденністю: "Ми маємо щотижня по декілька судів щодо учасників мирних протестів, яких відправляють за грати".
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