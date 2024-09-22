Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда, отметив, что рано или поздно, но Украина получит разрешение на удары вглубь России. По его мнению, это не будет озвучено публично, но результаты атак по противнику будут заметны.

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Когда Украине позволят бить по России

Олег Дунда предположил, что проявление решения партнеров об ударах по России станет заметным в конце октября 2024 года. Вероятно, это связано с выборами в США.

Это будет дополнительным фактором влияния на американских избирателей, чтобы те голосовали за одного из кандидатов,

– высказался народный депутат.

Он добавил, что у демократической администрации Белого дома всегда был москвоцентричный взгляд. Там всегда пытались найти решение, каким образом можно договориться, чтобы окончательно не портить отношения с Россией.

Важно! Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что серьезные и важные решения для Украины будет принимать уже не администрация Джо Байдена, а президента, которого выберут на предстоящих выборах в США.