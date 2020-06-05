Ангела Меркель заявила, что не будет пытаться остаться на посту на пятый срок. Ее решение твердое и окончательное. В то же время более 70% немцев довольны работой канцлера.

Возможность переизбрания на еще один срок Ангела Меркель прокомментировала ZDF. Читайте также Меркель отказалась ехать в США на саммит G7: причина Нет, абсолютно точно нет планов,

– отметила канцлер. Меркель также подчеркнула, что твердо приняла такое решение. В то же время в Германии примерно 71% граждан заявили, что довольны работой Меркель на посту канцлера. Ее рейтинг вырос на фоне ситуации с эпидемией коронавируса. Ведь недуг не нанес Германии таких ощутимых убытков, которые понесли некоторые другие европейские страны. Обратите внимание! Ангела Меркель занимает пост Федерального канцлера Германии с 2005 года. Что известно о выборах в Германии В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя. Их перенесли с апреля на декабрь из-за эпидемии COVID-19.

Ранее партию возглавляла Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее считали преемницей Меркель на посту канцлера. Однако в феврале она подала в отставку.

Выборы канцлера ФРГ планируют провести осенью 2021 года.