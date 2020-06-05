Рішення остаточне і тверде: Меркель розповіла, чи хоче залишитися канцлеркою
Ангела Меркель заявила, що не намагатиметься залишитися на посту на п'ятий термін. Її рішення тверде та остаточне. Водночас понад 70% німців задоволені роботою канцлерки.
Можливість переобрання на ще один термін Ангела Меркель прокоментувала ZDF.
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Ні, абсолютно точно немає планів,
– зазначила канцлерка.
Меркель також наголосила, що твердо прийняла таке рішення.
Водночас у Німеччині приблизно 71% громадян заявили, що задоволені роботою Меркель на посаді канцлерки. Її рейтинг зріс на тлі ситуації з епідемією коронавірусу. Адже недуга не завдала Німеччині таких відчутних збитків, яких зазнали деякі інші європейські країни.
Зверніть увагу! Ангела Меркель обіймає посаду Федерального канцлера Німеччини з 2005 року.
Що відомо про вибори у Німеччині
- Наприкінці 2020 року в партії Християнсько-демократичний союз повинні відбутися вибори голови. Їх перенесли з квітня на грудень через епідемію COVID-19.
- Раніше партію очолювала Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її вважали наступницею Меркель на посаді канцлерки. Однак у лютому вона подала у відставку.
- Вибори канцлера ФРН планують провести восени 2021 року.