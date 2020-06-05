Ангела Меркель заявила, що не намагатиметься залишитися на посту на п'ятий термін. Її рішення тверде та остаточне. Водночас понад 70% німців задоволені роботою канцлерки.

Можливість переобрання на ще один термін Ангела Меркель прокоментувала ZDF.

Читайте також Меркель відмовилася їхати до США на саміт G7: причина

Ні, абсолютно точно немає планів,

– зазначила канцлерка.

Меркель також наголосила, що твердо прийняла таке рішення.

Водночас у Німеччині приблизно 71% громадян заявили, що задоволені роботою Меркель на посаді канцлерки. Її рейтинг зріс на тлі ситуації з епідемією коронавірусу. Адже недуга не завдала Німеччині таких відчутних збитків, яких зазнали деякі інші європейські країни.

Зверніть увагу! Ангела Меркель обіймає посаду Федерального канцлера Німеччини з 2005 року.

Що відомо про вибори у Німеччині