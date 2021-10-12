С таким заявлением выступила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Она считает, что решение Конституционного суда должно быть обжаловано.
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Вся Европа может начать разрушаться, – Юрова
Если мы не будем отстаивать в ЕС принцип, что одинаковые правила соблюдаются одинаково везде в Европе, вся Европа начнет разрушаться. Вот почему нам придется реагировать на эту новую главу, которую начал рисовать Конституционный суд Польши,
– заявила Юрова.
Сотни тысяч поляков вышли с протестами против действий правительства
Отметим, что решение Конституционного суда всколыхнуло и саму Польшу. Сотни тысяч поляков вышли на улицы в поддержку членства Польши в Евросоюзе.
Наиболее многочисленная акция собралась в Варшаве. Возглавил демонстрацию Дональд Туск, экс-президент Евросовета и лидер "Гражданской платформы".
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В ЕС пригрозили Варшаве санкциями
Тем временем в Евросоюзе возмущены решением польского суда. Уполномоченный ЕС по вопросам юстиции уже пригрозил Варшаве санкциями – сумма возможных ограничений впечатляет – 1 миллион евро ежедневно.
Что известно о решении Конституционного суда
- Обращение в суд направил премьер Матеуш Моравецкий еще в марте.
- Конституционный суд рассмотрел его и принял решение о приоритетности национального законодательства в октябре 2021.
- Ранее правительство Польши отказалось выполнять 2 постановления суда ЕС.
- При этом Моравецкий заявил о выходе страны из Евросоюза не говорится.