З такою заявою виступила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова. Вона вважає, що рішення Конституційного суду має бути оскаржене.
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Вся Європа може почати руйнуватись, – Юрова
Якщо ми не відстоюватимемо в ЄС принцип, що однакові правила дотримуються однаково скрізь у Європі, вся Європа почне руйнуватися. Ось чому нам доведеться реагувати на цю нову главу, яку почав малювати Конституційний суд Польщі,
– заявила Юрова.
Сотні тисяч поляків вийшли з протестами проти дій уряду
Зазначимо, що рішення Конституційного суду сколихнуло і саму Польщу. Сотні тисяч поляків вийшли на вулиці на підтримку членства Польщі в Євросоюзі.
Найбільш чисельна акція зібралась у Варшаві. Очолив демонстрацію Дональд Туск, експрезидент Євроради та лідер "Громадянської платформи".
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У ЄС пригрозили Варшаві санкціями
Ти часом у Євросоюзі обурені рішенням польського суду. Уповноважений ЄС з питань юстиції вже пригрозив Варшаві санкціями – сума можливих обмежень вражає – 1 мільйон євро щодня.
Що відомо про рішення Конституційного суду
- Звернення до суду направив прем'єр Матеуш Моравецький ще у березні.
- Конституційний суд розглянув його і ухвалив рішення про пріоритетність національного законодавства у жовтні 2021.
- Раніше уряд Польщі відмовився виконувати 2 ухвали Суду ЄС.
- При цьому Моравецький наголосив: про вихід країни з Євросоюзу не мовиться.