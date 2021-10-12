З такою заявою виступила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова. Вона вважає, що рішення Конституційного суду має бути оскаржене.

До теми Більшість поляків хоче залишитись в ЄС, – політолог про конфлікт між Варшавою та Брюсселем

Вся Європа може почати руйнуватись, – Юрова

Якщо ми не відстоюватимемо в ЄС принцип, що однакові правила дотримуються однаково скрізь у Європі, вся Європа почне руйнуватися. Ось чому нам доведеться реагувати на цю нову главу, яку почав малювати Конституційний суд Польщі,

– заявила Юрова.

Сотні тисяч поляків вийшли з протестами проти дій уряду

Зазначимо, що рішення Конституційного суду сколихнуло і саму Польщу. Сотні тисяч поляків вийшли на вулиці на підтримку членства Польщі в Євросоюзі.

Найбільш чисельна акція зібралась у Варшаві. Очолив демонстрацію Дональд Туск, експрезидент Євроради та лідер "Громадянської платформи".

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У ЄС пригрозили Варшаві санкціями

Ти часом у Євросоюзі обурені рішенням польського суду. Уповноважений ЄС з питань юстиції вже пригрозив Варшаві санкціями – сума можливих обмежень вражає – 1 мільйон євро щодня.

Що відомо про рішення Конституційного суду