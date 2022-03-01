Решение принято, но неопределенный день, – Латушко о вторжении Беларуси в Украину

В Беларуси уже приняли решение о вторжении войск на территорию Украины – таким образом поддержат агрессию Россию. Соответствующее решение уже было согласовано с Владимиром Путиным.

Об этом в эфире 24 канала сказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он ссылается на собственные источники в Генштабе вооруженных сил Беларуси.

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"Согласно информации, которую я получил час назад из источников в Генштабе вооруженных сил Беларуси, решение об участии вооруженных сил Беларуси в агрессии в отношении Украины принято", – подчеркнул Латушко.

Это решение согласовано с Путиным, однако еще неопределенный день и время вторжения в Украину,

– добавил он.

От чего будет зависеть дата и время вторжения

Латушко считает, что есть 2 возможных пункта:

это будет зависеть от результатов переговоров украинской и российской делегации;

это будет зависеть от того, каким "успехом" будет развиваться атака российских вооруженных сил на территории Украины.

Вероятная дата захвата Киева

Ссылаясь на собственные источники, Латушко заявил, что вероятная дата захвата Киева – 7 марта.

"Лукашенко подписал приказ, согласно которому стартует мобилизация теробороны. Она будет происходить с 1 по 4 марта. Сухие силы специальной операции, которые уже находятся на линии границы, выданные на 3 дня", – отметил Латушко.

Он добавил, что все заявления самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал на заседании Совбеза 1 марта. Он сам стоял у карты Беларуси и Украины и "прилагал ситуацию".

"Лукашенко опасается, что его отвезут в Гаагу и привлекут к уголовной ответственности. Он хочет показать, что все решения принимает коллективно", – пояснил оппозиционер.

Латушко о решениях Лукашенко и Путина: смотрите видео​

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