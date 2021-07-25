С "Северным потоком-2" не все однозначно

С "Северным потоком-2", по-прежнему, не все так однозначно... В Конгрессе США группа республиканцев, возглавляемая сенатором Пэтом Туми, намерена применить к российской трубе закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций". Далее читайте на украинском.

Даний закон дозволить блокувати відмову президента від введення обмежувальних заходів і, відповідно, їх ввести.

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Що цікаво, якщо це вдасться здійснити, то всі залишаться при своїх інтересах.

Джо Байден розведе руками, а що я можу вдіяти, це все підступні республіканці! А республіканці, досягнуть своєї мети й, в черговий раз поставлять на паузу "Північний потік-2".

З "Північним потоком-2" не все однозначно / Фото УП

Цікаво Лаврову знову заважає Захід

Єдиний мінус в такому розкладі – час

Річ у тому, що у сенаторів і конгресменів на носі сезон відпусток, а вирішувати питання "Північного потоку-2" з блакитних берегів Гаваїв не зовсім ергономічно.

Тому-то й неоднозначно...