Решение ЕСПЧ о люстрации в Украине вступило в силу: реакция Минюста

Во вторник, 25 февраля, решение Европейского суда по правам человека о том, что люстрация чиновников времен Януковича якобы нарушает их права, вступило в силу. Это произошло после того, как ЕСПЧ отклонил жалобу Министерства юстиции Украины. Глава Минюста Денис Малюська взамен заверил, что не собирается сидеть сложа руки.

Министерство юстиции сделает все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде, заявил Денис Малюська в своем фейсбуке.

К слову: Какую компенсацию Украина заплатит люстрированным чиновникам по решению ЕСПЧ

ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали,

– пояснил министр юстиции.

По его словам, Министерство планирует вместе с народными депутатами разработать законопроект, который создаст специальную комиссию, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной.

"Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком. Но это никак не коснется тех, чья люстрация была обоснованной. Надеюсь на поддержку законопроекта Верховной Радой", – рассказал Денис Малюська.

Решение ЕСПЧ о люстрации: коротко

Европейский суд по правам человека ранее решил, что украинский закон об очищении власти (люстрация) нарушил права отдельных чиновников. В январе 2020 года Украина обжаловала это решение, но жалоба не была поддержана.

Сам закон направлен на то, чтобы не допустить к власти чиновников, которые ранее своими действиями помогали президенту-беглецу Виктору Януковичу узурпировать власть в Украине.