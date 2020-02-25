Рішення ЄСПЛ про люстрацію в Україні набуло чинності: реакція Мін'юсту

У вівторок, 25 лютого, рішення Європейського суду з прав людини про те, що люстрація чиновників часів Януковича буцімто порушує їхні права, набуло чинності. Це сталося після того, як ЄСПЛ відхилив скаргу Міністерства юстиції України. Глава Мін'юсту Денис Малюська натомість запевнив, що не збирається сидіти, склавши руки.

Міністерство юстиції зробить усе, щоб забезпечити права громадян та збереження механізму люстрації, хоч і в обмеженому вигляді, заявив Денис Малюська у своєму фейсбуці.

До слова: Яку компенсацію заплатить Україна люстрованим чиновникам за рішенням ЄСПЛ

ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а лише її надмірний обсяг. Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не вчиняли,

– пояснив міністр юстиції.

За його словами, Міністерство планує разом з народними депутатами напрацювати законопроєкт, який створить спеціальну комісію, що розглядатиме скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірною.

"Також розглядатиметься можливість поновлення на посаді та виплати різниці між втраченим та реальним заробітком. Але це ніяк не стосуватиметься тих, чия люстрація була обґрунтованою. Сподіваюся на підтримку законопроєкту Верховною Радою", – розповів Денис Малюська.

Рішення ЄСПЛ щодо люстрації: коротко

Європейський суд з прав людини раніше вирішив, що український закон про очищення влади (люстрація) порушив права окремих чиновників. У січні 2020 року Україна оскаржила це рішення, але скарга не була підтримана.

Сам закон спрямований на те, щоб не допустити до влади чиновників, які раніше своїми діями допомагали президенту-втікачу Віктору Януковичу узурпувати владу в Україні.