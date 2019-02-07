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      Решение по Супрун – политический заказ, театрализация политики, – эксперт

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      С какой целью отстранили Ульяну Супрун?
      С какой целью отстранили Ульяну Супрун? / Фото из открытых источников

      Отстранение от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун – отвлечение внимания от экс-министра внутренних дел времен Януковича Виталия Захарченко, которому суд вернул огромное состояние. Супрун – это заказ.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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      Судьи отлично манипулируют обществом. После решения суда об отстранении Супрун все забыли о бывшем министре внутренних дел Захарченко. Человека, который организовывал уничтожение Майдана. В пиаре так часто делают. Во-вторых, украинская медицина – это огромная фармацевтическая мафия. Супрун – одна из тех, кто допускает на этот рынок. Затронуты огромные интересы,
      – отмечает Виктор Небоженко.

      Эксперт отмечает, Супрун – это политический заказ, для выполнения которого выбрали страдальца с Радикальной партии Игоря Мосийчука, которого можно бросать на амбразуру.

      Ситуация с Супрун – местный 95 квартал. Кроме театрализации политики, ничего нет. Все хотят быть похожими на Зеленского. Ищут свои сюжеты. В конечном итоге Порошенко демонстративно защитит Супрун от вороватых судей. Президент будет выглядеть как человек, который вытащил ребенка, провалившегося под лед,
      – считает Небоженко.

      Политолог подчеркивает: судебная реформа не просто не состоялась. Судьи представляют самую опасную политическую группировку, которая имеет мощные коммуникации, тайный профсоюз, замечательных адвокатов. Судьи оторвались от украинского общества и делают, что хотят. Они готовы играть в разные игры, но чтобы не было никаких реформ.

      Поэтому, говорит Небоженко, следующий этап – суд снимет с Супрун обвинения. Скажут, что нашелся украинский паспорт. Но в течение этого времени Супрун не имеет права ставить подписи под важными фармацевтическими решениями.

      Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

      1. Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения.
      2. Окружной административный суд Киева частично принял решение в отношении Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
      3. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность.
        Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

      Что успела сделать Ульяна Супрун?
      Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:
      -  запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      - поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      - старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

      Ранее, 30 января, Печерский райсуд Киева отменил арест имущества экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Арест на 20 земельных участков, 3 дома, квартиру и 2 машиноместа был наложен в рамках расследования дела о возможном отмывании денег Захарченко.

      Видео: кто такая Ульяна Супрун


       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Радикальна партія Петр Порошенко Ульяна Супрун Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
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