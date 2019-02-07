Рішення по Супрун – політичне замовлення, театралізація політики, – експерт
Відсторонення від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун – відволікання уваги від екс-міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка, якому суд повернув величезні статки. Супрун – це замовлення.
Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.
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Судді відмінно маніпулюють суспільством. Після рішення суду про відсторонення Супрун всі забули про колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка. Людину, яка організовувала знищення Майдану. У піарі так часто роблять. По-друге, українська медицина – це величезна фармацевтична мафія. Супрун – одна з тих, хто допускає на цей ринок. Зачеплені величезні інтереси,
– наголошує Віктор Небоженко.
Експерт зауважує, Супрун – це політичне замовлення, для виконання якого вибрали страждальця з Радикальної партії Ігоря Мосійчука, якого можна кидати на амбразуру.
Ситуація з Супрун – місцевий 95 квартал. Крім театралізації політики, нічого немає. Всі хочуть бути схожими на Зеленського. Шукають свої сюжети. У кінцевому підсумку Порошенко демонстративно захистить Супрун від злодійкуватих суддів. Президент виглядатиме як людина, яка витягнула дитину, що провалилася під лід,
– вважає Небоженко.
Політолог підкреслює: судова реформа не просто не відбулася. Судді представляють найнебезпечніше політичне угруповання, що має потужні комунікації, таємну профспілку, чудових адвокатів. Судді відірвалися від українського суспільства і роблять, що хочуть. Вони готові грати в різні ігри, але щоб не було жодних реформ.
Тому, говорить Небоженко, наступний етап – суд зніме з Супрун звинувачення. Скажуть, що знайшовся український паспорт. Але протягом цього часу Супрун не має права ставити підписи під важливими фармацевтичними рішеннями.
Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?
- Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я.
- Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".
- Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду.
- Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.
Що встигла зробити Уляна Супрун?
Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.
Одні з головних досягнень:
- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.
Раніше, 30 січня, Печерський райсуд Києва скасував арешт майна екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Арешт на 20 земельних ділянок, 3 будинки, квартиру та 2 машиномісця був накладений у межах розслідування справи про можливе відмивання грошей Захарченком.
Відео: хто така Уляна Супрун