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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Рішення по Супрун – політичне замовлення, театралізація політики, – експерт

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      З якою метою відсторонили Уляну Супрун?
      З якою метою відсторонили Уляну Супрун? / Фото з відкритих джерел

      Відсторонення від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун – відволікання уваги від екс-міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка, якому суд повернув величезні статки. Супрун – це замовлення.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Судді відмінно маніпулюють суспільством. Після рішення суду про відсторонення Супрун всі забули про колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка. Людину, яка організовувала знищення Майдану. У піарі так часто роблять. По-друге, українська медицина – це величезна фармацевтична мафія. Супрун – одна з тих, хто допускає на цей ринок. Зачеплені величезні інтереси,
      – наголошує Віктор Небоженко.

      Експерт зауважує, Супрун – це політичне замовлення, для виконання якого вибрали страждальця з Радикальної партії Ігоря Мосійчука, якого можна кидати на амбразуру.

      Ситуація з Супрун – місцевий 95 квартал. Крім театралізації політики, нічого немає. Всі хочуть бути схожими на Зеленського. Шукають свої сюжети. У кінцевому підсумку Порошенко демонстративно захистить Супрун від злодійкуватих суддів. Президент виглядатиме як людина, яка витягнула дитину, що провалилася під лід,
      – вважає Небоженко.

      Політолог підкреслює: судова реформа не просто не відбулася. Судді представляють найнебезпечніше політичне угруповання, що має потужні комунікації, таємну профспілку, чудових адвокатів. Судді відірвалися від українського суспільства і роблять, що хочуть. Вони готові грати в різні ігри, але щоб не було жодних реформ.

      Тому, говорить Небоженко, наступний етап – суд зніме з Супрун звинувачення. Скажуть, що знайшовся український паспорт. Але протягом цього часу Супрун не має права ставити підписи під важливими фармацевтичними рішеннями.

      Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?

      1. Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я.
      2. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".
      3. Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду.
      4. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

      Що встигла зробити Уляна Супрун?
      Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      О      дні з головних досягнень:
      - запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      - підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      - старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

      Раніше, 30 січня, Печерський райсуд Києва скасував арешт майна екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Арешт на 20 земельних ділянок, 3 будинки, квартиру та 2 машиномісця був накладений у межах розслідування справи про можливе відмивання грошей Захарченком.

      Відео: хто така Уляна Супрун


       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Радикальна партія Петро Порошенко Уляна Супрун Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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