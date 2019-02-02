Суд скасував арешт майна голови МВС Захарченка часів президентства Януковича

Печерський райсуд Києва 30 січня скасував арешт майна екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Арешт на 20 земельних ділянок, 3 будинки, квартиру та 2 машиномісця був накладений у межах розслідування справи про можливе відмивання грошей Захарченком.

Рішення про скасування арешту ухвалив суддя Віталій Писанець, свідчить інформація у реєстрі судових рішень. Проте поки що там опубліковано лише резолютивну частину ухвали.

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Під час відкритого засідання суд розглянув та задовольнив клопотання адвоката Юрія Борщевського, подане в інтересах нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" про скасування арешту майна.

Суддя скасував арешт 3 житлових будинків в Обухівському районі на Київщині, Волноваському районі на Донеччині та Донецьку, а також – арешт 20 земельних ділянок.

Крім того, знято арешт із квартири у Києві на вулиці Драгомирова, 12 та двох машиномісць за цією ж адресою.

Чому суд арештовував майно Віталія Захарченка? Арешт був накладений у межах кримінальної справи, яку відкрили 13 листопада 2014 року. Правоохоронці розслідували факти злочинної діяльності Захарченка та осіб з його найближчого оточення, а саме –хабарництво, відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків.

Чим "прославився" Захарченко у період Майдану? 20 лютого 2014 року за безпосереднім наказом Захарченка працівники МВС почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирних активістів Євромайдану в центрі Києва. Це призвело до масової загибелі протестувальників. 21 лютого Верховна Рада проголосувала за відставку Захарченка з посади.



У ніч з 21 на 22 лютого Захарченко втік з України до Білорусі. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ, а від правосуддя переховується в Росії. Захарченко також є частим гостем російських пропагандистських телепрограм та акцій.