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      Суд отменил арест имущества главы МВД Захарченко времен президентства Януковича

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      Суд отменил арест имущества Виталия Захарченко
      Суд отменил арест имущества Виталия Захарченко / Фото из открытых источников

      Печерский райсуд Киева 30 января отменил арест имущества экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Арест на 20 земельных участков, 3 дома, квартиру и 2 машиноместа был наложен в рамках расследования дела о возможном отмывании денег Захарченко.

      Решение об отмене ареста принял судья Виталий Писанец, свидетельствует информация в реестре судебных решений. Однако пока там опубликована только резолютивная часть постановления.

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      Во время открытого заседания суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

      Судья отменил арест 3 жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке, а также – арест 20 земельных участков.

      Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

      Почему суд арестовывал имущество Виталия Захарченко? Арест был наложен в рамках уголовного дела, которое открыли 13 ноября 2014 года. Правоохранители расследовали факты преступной деятельности Захарченко и лиц из его ближайшего окружения, а именно – взяточничество, отмывание денег, полученных преступным путем, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов.

      Чем "прославился" Захарченко в период Майдана? 20 февраля 2014 года по прямому приказу Захарченко работники МВД начали применять огнестрельное оружие против мирных активистов Евромайдана в центре Киева. Это привело к массовой гибели протестующих. 21 февраля Верховная Рада проголосовала за отставку Захарченко с должности.

      В ночь с 21 на 22 февраля Захарченко бежал из Украины в Беларусь. С 26 февраля 2014 года находится в розыске СБУ, а от правосудия скрывается в России. Захарченко также является частым гостем российских пропагандистских телепрограмм и акций.

      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Судьи Новости недвижимости Министерство внутренних дел Арест Виталий Захарченко
      Источник: 24 канал
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