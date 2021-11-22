Решили, что браконьер: в Николаевской области охотники протаранили авто и ранили мужчину
Источник:Нацполиция
Недалеко от села Украинка, что в Витовском районе Николаевской области, охотники преследовали и ранили мужчину. Они считали незнакомца браконьером.
Именно поэтому обстреляли его автомобиль и ранили самого 50-летнего мужчину. Об этом полиции сообщили ориентировочно в 21.40 20 ноября.
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Охотники ранили незнакомого мужчину
Пострадавший мужчина сам обратился в отделение полиции Николаевского районного управления. Он сообщил, что неизвестные во время движения обстреляли его авто Hyundai Tucson.
Правоохранители установили, что 50-летний мужчина ехал через поле. Там его и начали преследовать незнакомцы на автомобиле Нива.
Мужчины догнали заявителя, въехав в его транспортное средство, из-за чего тот выстрелил в воздух из ружья. В ответ один из оппонентов начал стрелять также из ружья по авто водителя,
– установили правоохранители.
Водитель Hyundai получил ранение руки и головы, его госпитализировали.
Думали, что преследуют браконьера
Правоохранители выяснили, что 4 охотника, увидев в поле авто Hyundai Tucson, решили, что водитель – браконьер. Именно поэтому мужчины:
- чтобы убедиться – поехали за ним;
- когда водитель начал убегать и стрелять в воздух – открыли ответную стрельбу.
Ружья правоохранители изъяли. Участников конфликта доставили в участок. Там следователи задержали 36-летнего жителя Одессы, который непосредственно стрелял.Обратите внимание! Правоохранители отрыли дело по факту покушения на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В полиции сообщили, что по согласованию с окружной прокуратурой задержанному должны объявить о подозрении. Также суд должен избрать меру пресечения.
36-летний мужчина открыл огонь из ружья якобы по браконьеру
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