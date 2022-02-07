Решительность напоказ, или как Россия продолжает "вставать с колен"

Заявления об оружии для боевиков на Донбассе – игра на публику внутри России и вне. Внутри им следует показать, что РФ настроена решительно и будет защищать те территории, которые оккупировала с 2014 года. Далее читайте на украинском в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Картинка для путінопоклонців

Це така демонстрація рішучості для людей, які, на жаль, справді за власними переконаннями вірять Путіну та "Єдиній Росії" й голосують за них.

До теми Як Росія може допомогти Україні виграти у війні

Їм треба показати, що, попри тиск, Москва й далі гнутиме свою лінію, вставатиме з колін, попри всі, як вони називають, залякування з боку США.

Навколо – одні "вороги"

Для решти світу вони це роблять, аби показати – якщо ви будете ставити нам вимоги, погрожувати нам санкціями, ми будемо й надалі посилювати напруженість на Донбасі.

Поки що це ознака того, що, можливо, Кремль роздумує над тим, щоб не припиняти переговори ні з Україною в "нормандському форматі", ні з Заходом в тому форматі, в якому вони зараз спілкуються, а нарощувати напруженість. Як вони сподіваються, посилювати переговорні позиції. Це так виглядає з боку Росії.

Актуальне Визнавати чи не визнавати: що Путін вирішить робити з Донбасом

Секрет Полішинеля

З боку цивілізованого світу ні для кого вже не секрет, що там воює російська армія. Тобто ця заява – ні про що для Заходу та для України. Всі про це знають, і вже довелося і французам, і німцям визнати, що там – армія РФ, що це – не "громадянська війна", що це – вторгнення з 2014 року.



Світ знає про те, що війну на Донбасі влаштувала Росія / Фото газети "День"

І російська зброя там є також з 2014 року. Тому нікого на Заході не вразити тим, що Росія когось там озброюватиме. Бо вона і так озброює власну армію.

До прикладу, пригадаємо рішення суду Ростовської області, яке з'явилося, а потім зникло. Тому Росія намагається гратися у підвищення ставок.

Може зацікавити – блог Цимбалюка про те, чому Росія боїться відкрито воювати з Україною: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.