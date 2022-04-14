Армия без чести

Эти мародеры, называющие себя военными, они думают только о том, как награбить побольше. Они не задумываются о судьбе России.

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И рисковать личной карьерой, правом грабить Украину или Абхазию? В Абхазии они же накупили эти дома грузинских семей. Огромное количество живущих там, отдыхающих, скупили за бесценок военные должностные лица.

Это же колоссальный риск – сформулировать эти задачи, организовать переворот, найти единомышленников, сформулировать цели, сагитировать своих поклонников, начать действовать против чекистов. Это может закончиться убийствами, пытками. Зачем рисковать? Все ведь хорошо для них. И они не хотят ничего менять – в этом проблема.

Продать будущее за подачки

Это проблема и для многих граждан России, работающих на это государство, получающих деньги, имеющих возможность облагать предпринимателей налогами, взятками, откусывать из бюджета.

Какой-то там начальник ЖЭКа – вот у него все хорошо. Получает деньги, ему выделяют 50 ставок дворников. 20 ставок он использует, на 30 ставках сидят его родственники, получают деньги, половину отдают ему, половину берут себе – и все в порядке. Зачем ему что-то менять, делать какой-нибудь переворот?

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Более того, любые изменения для него – это качественные ухудшения его ситуации и положения. То же с военными. Считать, что эти военные, вот с этим мышлением мародеров, убийц будут готовы рисковать своей жизнью ради будущего России? Маловероятно.