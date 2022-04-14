Армія без честі

Ці мародери, які називають себе військовими, вони думають лише про те, як награбувати побільше. Вони не замислюються над долею Росії.

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І ризикувати особистою кар'єрою, правом грабувати Україну чи Абхазію? В Абхазії вони ж накупили цих будинків грузинських сімей. Величезна кількість живуть там, відпочивають, скупили за безцінь військові-високопосадовці.

Це ж колосальний ризик – сформулювати ці завдання, організувати переворот, знайти однодумців, сформулювати цілі, загітувати своїх прихильників, почати діяти проти чекістів. Це може закінчитися вбивствами, тортурами. Навіщо ризикувати? Адже все добре для них. І вони не хочуть нічого міняти – у цьому проблема.

Продати майбутнє за подачки

Це проблема і для багатьох громадян Росії, які працюють на цю державу, отримують гроші, мають можливість обкладати підприємців податками, хабарами, відкушувати з бюджету.

Якийсь там начальник ЖЕКу – ось у нього все гаразд. Отримує гроші, йому виділяють 50 ставок двірників. 20 ставок він використовує, на 30 ставках сидять його родичі, отримують гроші, половину віддають йому, половину беруть собі – і все гаразд. Навіщо йому щось міняти, робити якийсь переворот?

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Ба більше, будь-які зміни для нього – це якісні погіршення його ситуації та становища. Те саме з військовими. Вважати, що ці військові, ось із цим мисленням мародерів, вбивць будуть готові ризикувати своїм життям заради майбутнього Росії? Малоймовірно.

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