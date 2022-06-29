Главной темой разговора станет вопрос – решится ли кремлевский диктатор Владимир Путин начать войну с Литвой. Или все закончит только угрозами?

Внимание НАТО заявило Зеленскому, что Россию необходимо победить военным путем, – премьер Бельгии.

А также встанет вопрос, как реагировать НАТО, уже признавшее страну-агрессорку врагом номер один.

Внимание! Трансляция интервью Екатерины Соляр с Пятрасом Ауштрявичюсом можно на ютубе 24-го канала стартует 29 июня в 18:45. Просмотреть сдержку можно по ссылке . Не упустите!

Стрим Соляр и Ауштрявичюса: смотрите видео

Кремль начал угрожать Литве

Из-за того, что страна запретила транзит российских подсанкционных товаров в Калининград.

В России сразу же началась истерика . В Кремле требуют немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожали "принятием мер" и "развязанными руками".

Ранее Ауштрявичюс сказал 24 каналу, что этими угрозами Россия хочет, чтобы Евросоюз нажал на Литву.

НАТО признал Россию главным врагом

Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Североатлантического союза. Об этом говорится в выводах новой стратегической концепции, принятой лидерами стран НАТО на саммите в Мадриде.

"Лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО. Это показывает, что Россия является наиболее значимой и прямой угрозой нашей безопасности", – заявил он.

Также саммит НАТО решил увеличить в 7,5 раза численность сил быстрого реагирования, то есть количество военных, которые должны оказать сопротивление в случае нападения России. Их численность вырастет с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч.

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