Главной темой разговора станет вопрос – решится ли кремлевский диктатор Владимир Путин начать войну с Литвой. Или все закончит только угрозами?
Внимание НАТО заявило Зеленскому, что Россию необходимо победить военным путем, – премьер Бельгии.
А также встанет вопрос, как реагировать НАТО, уже признавшее страну-агрессорку врагом номер один.
Стрим Соляр и Ауштрявичюса: смотрите видео
Кремль начал угрожать Литве
Из-за того, что страна запретила транзит российских подсанкционных товаров в Калининград.
В России сразу же началась истерика . В Кремле требуют немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожали "принятием мер" и "развязанными руками".
Ранее Ауштрявичюс сказал 24 каналу, что этими угрозами Россия хочет, чтобы Евросоюз нажал на Литву.
НАТО признал Россию главным врагом
- Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Североатлантического союза. Об этом говорится в выводах новой стратегической концепции, принятой лидерами стран НАТО на саммите в Мадриде.
- "Лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО. Это показывает, что Россия является наиболее значимой и прямой угрозой нашей безопасности", – заявил он.
- Также саммит НАТО решил увеличить в 7,5 раза численность сил быстрого реагирования, то есть количество военных, которые должны оказать сопротивление в случае нападения России. Их численность вырастет с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч.