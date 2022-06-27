Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он говорит, что Литва не объявляла России никакой "экономической войны", она только поддерживает санкции ЕС.
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Он считает, что вопрос "блокады Калининграда" касается больше не Литвы.
"Это "российская игра" – они хотят не только ослабить санкции , но и "раздуть вопрос", что внедрение санкций против России не продумано, – ответил депутат.
Пятрас Ауштрявичюс отметил, что там все продумано. Регламент не предусматривает транзита санкционных товаров в Калининград через Литву.
Но Россия хочет, чтобы ЕС как-то нажал на Литву по вопросу так называемого "коридора в Калининград". Это мы понимаем, это уже не первый раз,
– сказал он.
Депутат подчеркнул, что никакой Евросоюз не будет решать этот вопрос по Литве.
"Литва никогда на это не согласится, как и не согласна Польша. Мы в этом не заинтересованы. Литва полностью поддерживает санкции. Мы знаем, что хочет Россия и поддерживаем Украину", - пояснил он.
Пятрас Ауштрявичюс добавил, что информационная эскалация Литвы со стороны России уже проходит. В Кремле эта страна освещается особыми врагами.
Но мы не участвуем в этой игре. К тому же Россия должна помнить, что наша страна закрывается 5 пунктом договора НАТО, поэтому мы готовы принять все вызовы от России.
– подытожил депутат.
Евродепутат считает, что Россия хочет, чтобы ЕС нажал на Литву: видео
Россия угрожает Литве: важно
- Литва заявила, что прекращает транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининград через железную дорогу.
- В России сразу же началась истерика . В Кремле требуют немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожали "принятием мер" и "развязанными руками".
- Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.
- После этого Россия решила перейти к конкретным угрозам Литве. А впоследствии начали военные учения в Калининградской области по артиллерии и обучение десанту в Балтийском море .
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заговорил , что таким образом Литва фактически объявила войну.
- Но президент Литвы Гитанас Науседа 25 июня заявил, что никаких уступок для России не будет . “Совершенно понятно, что Литва будет вводить санкции ЕС, и не может быть разговоров о каких-то "коридорах", - сказал он.
- Литовский политолог Витис Юрконис сообщил, что Литва готовилась к подобному развитию событий 8 лет. Долгое время были диалоги с НАТО и Брюсселем, все риски Литва понимает и готова идти на них.
- МИД Украины также встал на защиту литовских друзей . Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.