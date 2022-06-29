Головною темою розмови стане питання – чи наважиться кремлівський диктатор Володимир Путін почати війну з Литвою. Чи усе закінчить лише погрозами?

Увага НАТО заявило Зеленському, що Росію необхідно перемогти військовим шляхом, – прем'єр Бельгії

А також постане питання, як реагувати НАТО, яке вже визнало країну-агресорку ворогом номер один.

Увага! Трансляція інтерв'ю Катерини Соляр з Пятрасом Ауштрявічюсом можна на ютубі 24 каналу стартує 29 червня о 18:45. Переглянути стрім можна за посиланням. Не пропустіть!

Стрім Соляр та Ауштрявічуса: дивіться відео

Кремль почав погрожувати Литві

Погрози пролунали через те, що країна заборонила транзит російських підсанкційних товарів до Калінінграда.

У Росії одразу ж почалась істерика. У Кремлі вимагають негайного зняття блокади з Калінінграда, а також погрожували "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".

Раніше Ауштрявічюс сказав 24 каналу, що цими погрозами Росія хоче, аби Євросоюз натиснув на Литву.

НАТО визнало Росію головним ворогом

Лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу. Про це мовиться у висновках нової стратегічної концепції, яку лідери країн НАТО ухвалили на саміті в Мадриді.

"Лідери схвалили нову стратегічну концепцію НАТО. Це показує, що Росія є найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці", – заявив він.

Також саміт НАТО вирішив збільшити у 7,5 раза чисельність сил швидкого реагування, тобто кількість військових, що мають дати опір у разі нападу Росії. Їхня чисельність зросте з нинішніх 40 тисяч до 300 тисяч.

Цікаво також – політолог Олещук про перспективу зіткнення НАТО та Росії: дивіться відео