Рамзан Кадыров пробил очередное дно. Недавно он назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова вице-премьером Чечни.

Об этом сообщили российские СМИ. Глава страны отмечает, что "республика от таких кадровых изменений не развалится", передает 24 Канал.

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Кому доверяет, того и назначает

Кадырова неоднократно заявляли о его, так сказать, неправильной кадровой политике. В ответ глава Чечни способен только скулить и поливать всех грязью.

Разные "политологи" и "эксперты" (именно в кавычках) любят рассуждать о Законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих. Послушать их страшилки, вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников,

– написал Кадыров.

"Несколько", в его представлении, – это треть из 158 чиновников в республике. Именно такое количество родственников Кадырова находятся в государственных должностях Чечни.

По словам Кадырова, в любом учреждении спрос на его родственников в десятки раз больше.

"Поскольку им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-то буквоид-политолог из артеля "Тщетный труд", – заявил Кадыров.

Что известно о племяннике Кадырова

2 февраля стало известно, что Хамзат Кадыров, 26-летний племянник председателя Чечни Рамзана Кадырова, был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений республики и стал вице-премьером.

Кадыров отметил, что "Хамзат – талантливый и исполнительный руководитель". По его словам, племянник показал свои настоящие таланты, когда "достиг высоких результатов на предыдущих должностях".

Заметим, что ранее он был министром спорта республики, а также занимал должность главы Курчалоевского района.

Не все родственники Кадырова такие талантливые

Хасана Ибрагимова – племянника Рамзана Кадырова – задержали во временно оккупированном Симферополе. Ибрагимов – "смотрящий" за временно оккупированными территориями Украины.

Вместе с Ибрагимовым задержали еще 4 представителей тикток-войск. Все они – виновны в жестоком избиении местного жителя. Он вступился за свою девушку. К ней приставал один из кадыровцев.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что инцидент произошел в клубе "Монро". Там племянник Кадырова отдыхал со своими муртадами.

оккупанты начали приставать к девушке, которая находилась в клубе. Когда парень вступился за свою девушку, кадыровцы набросились на него и стали избивать. Тогда уже девушка принялась заступаться за любимого. В результате кадыровцы избили и ее. На место инцидента прибыли правоохранители. Они задержали кадыровцев.