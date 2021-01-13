Представители Республиканской партии Соединенных Штатов Америки не собираются рассматривать вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Внеочередное заседание не будут собирать.

Обсудить отставку главы государства Сенат сможет уже после ухода Трампа с его поста. Об этом сообщили на сайте CNN.

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Сенат не будет прерывать каникулы

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл общался в среду с лидером демократического меньшинства Чаком Шумером. Он сообщил ему, что Сенат не будет прерывать каникулы ради рассмотрения резолюции об импичменте.

Когда соберется Сенат

Также он заявил, что Сенат вряд ли соберется раньше 19 января, за день до инаугурации Джозефа Байдена. Информацию об этом подтвердил в своем твиттере пресс-секретарь Макконнелла Даг Андрес.

Напомним! Сегодня, 13 января, члены Конгресса должны провести голосование по единственной статье импичмента президента Трампа, в которой его обвиняют в призыве к мятежу.

Что известно об импичменте Трампа: кратко