Представники Республіканської партії Сполучених Штатів Америки не збираються розглядати питання імпічменту президента Дональда Трампа. Позачергове засідання не збиратимуть.

Обговорити відставку очільника держави Сенат зможе вже після відходу Трампа з його посади. Про це повідомили на сайті CNN.

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Сенат не перериватиме канікули

Лідер більшості в Сенаті, республіканець Мітч Макконнелл спілкувався в середу з лідером демократичної меншості Чаком Шумером. Він повідомив його, що Сенат не перериватиме канікули заради розгляду резолюції про імпічмент.

Коли збереться Сенат

Також він заявив, що Сенат навряд чи збереться раніше 19 січня, за день до інавгурації Джозефа Байдена. Інформацію про це підтвердив у своєму твітері прессекретар Макконнелла Даг Андрес.

Нагадаємо! Сьогодні, 13 січня, члени Конгресу мають провести голосування по єдиній статті імпічменту президента Трампа, в якій його звинувачують у заклику до заколоту.

Що відомо про імпічмент Трампа: коротко