Республіканці не збиратимуть окремо Сенат для розгляду імпічменту Трампа
Представники Республіканської партії Сполучених Штатів Америки не збираються розглядати питання імпічменту президента Дональда Трампа. Позачергове засідання не збиратимуть.
Обговорити відставку очільника держави Сенат зможе вже після відходу Трампа з його посади. Про це повідомили на сайті CNN.
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Сенат не перериватиме канікули
Лідер більшості в Сенаті, республіканець Мітч Макконнелл спілкувався в середу з лідером демократичної меншості Чаком Шумером. Він повідомив його, що Сенат не перериватиме канікули заради розгляду резолюції про імпічмент.
Коли збереться Сенат
Також він заявив, що Сенат навряд чи збереться раніше 19 січня, за день до інавгурації Джозефа Байдена. Інформацію про це підтвердив у своєму твітері прессекретар Макконнелла Даг Андрес.
Що відомо про імпічмент Трампа: коротко
- Імпічмент Трампа почали розглядати після того, як віцепрезидент США Майк Пенс відмовив конгресменам від Демократичної партії в застосуванні 25-ї поправки до Конституції щодо Трампа.
- Ця поправка дозволила б усунути від влади 45-го президента до інавгурації Джо Байдена.
- Також оголосити йому імпічмент закликала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
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