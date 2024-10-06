"Даже в команде Трампа не все верят в его победу": политолог отметил интересную деталь

Кандидат в президенты США Дональд Трамп находится в позиции реагирующего. Он безумно отстает, что было даже видно во время теледебатов между претендентами в вице-президенты.

В частности, Джей Ди Вэнс во многих вопросах противоречил Трампу. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что политик может готовиться к следующим выборам в 2028 году.

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О чем свидетельствует поведение Вэнса на теледебатах

По словам политолога, чрезвычайно показательными были теледебаты между кандидатами в вице-президенты Тимом Уолзом от Демократической партии и Джей Ди Вэнсом от Республиканской. Но не в части кто и кого победит. Был только один индикатор, и он сработал – как будет вести себя Вэнс.

Было 2 возможных сценария:

либо Республиканская партия верит в победу Трампа, а Вэнс всеми возможными способами вкладывается в нее. Ему важно поддержать Трампа, чтобы получить дальнейший трамплин в политическую карьеру. Если нет – проиграют все;

или Вэнс начнет дистанцироваться, что будет указывать на переход к следующему электоральному циклу. Когда ситуация для республиканцев будет не очень хорошей и они будут готовить "запасные шлюпки".

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Однако Вэнс вел себя довольно сдержанно и во многих заявлениях даже противоречил Трампу. Он позиционировал себя не как потенциальный вице-президент, а как уже чуть ли не оппонент идеологии Трампа внутри Республиканской партии и кандидат на предстоящие выборы президента США в 2028 году.

"Это говорит о том, что внутри самой команды далеко не все верят и готовы стопроцентно вкладываться в победу Трампа. После этого выходит Трамп и говорит, мол, "не буду баллотироваться, а следующих выборов может вообще не быть". Это внутренняя кулуарная партийная борьба <...> А это один из ключевых индикаторов, что кандидат может проиграть, если внутри команды колеблются и не верят в его победу", – отметил Олег Саакян.