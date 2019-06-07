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      Рестлер Джон Сина заменит Дуэйна Джонсона в новом "Форсаже"

      Авто24 50 Читати новину українською

      Как стало известно, Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" не будет сниматься в девятой части "Форсажа". Правда, другая звезда фильма Вин Дизель заявил, что уже нашел замену актеру и вероятно место одного рестлера займет другой – известный в Америке борец Джон Сина.

      Пока точно неизвестно за кого будет выступать новый герой. Как сказал Вин Дизель, фильмография Сины пока не так впечатляюще как у Джонсона.

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      Ранее рестлер участвовал в съемках фильма "Бамблби", а также "Путешествие Доктор Дулиттла".

      Рестлер Джон Сина заменит Дуэйна Джонсона

      Девятый "Форсаж" снимает режиссер Джастин Ли, создавший третью, четвертую, пятую и шестую часть франшизы. Известно, что девятая часть "Форсажа" выйдет на экраны в апреле 2020 года.

      Чем известен Джон Сина?
      Джон Сина – это известный американский рестлер, который является 12-кратным чемпионом мира. Он снимался в 79 полнометражных фильмах, а также выпустил реп-альбом "You can not see me".

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      Теги: Кино Авто24 Краш-тест
      Источник: 24 канал
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