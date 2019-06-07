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      В Британии водителям будут платить за информацию о ямах на дорогах: как это работает

      Авто24 45 Читати новину українською

      Британские автопроизводители собираются платить водителям за информацию о ямах на дорогах с помощью технологии под названием Smart Wallet.

      Сначала идея заключалась в том, чтобы водитель делился информацией о дорожных работах или ямах на дорогах с помощью навигационных систем в авто или телефоне, а производитель платил бы ему в криптовалюте.

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      Правда, после того, как криптовалюта обвалилась, было решено предложить оплату парковки или проезда через платные дороги.


      В Британии водителям будут платить за информацию о ямах на дорогах

      Хотя криптовалюта остается одним из вариантов оплаты зарядки для электромобилей. Пока нет точной информации, где производители планируют запустить первый такой сервис, но известно, что программное обеспечение уже разрабатывается специалистами Jaguar/Land Rover.


      Технология называется Smart Wallet

      Если же такой сервис запустят в Украине, у водителей британских машин появится много работы.

      О том, почему Smart оставляет американский рынок, а также как выглядят гонки грузовиков в горах – смотрите в программе.

      blog_ava
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      Теги: Авто24 Авто Дороги Деньги
      Источник: 24 канал
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