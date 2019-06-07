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      Рестлер Джон Сіна замінить Двейна Джонсона у новому "Форсажі"

      Авто24 171

      Як стало відомо, Дуейн Джонсона на прізвісько "Скеля" не зніматиметься у дев'ятій частині "Форсажу". Щоправда, інша зірка фільму Він Дизель заявив, що вже знайшов заміну актору і ймовірно місце одного рестлера займе інший – відомий в Америці борець Джон Сіна.

      Наразі точно не відомо за кого виступатиме новий герой. Як сказав Він Дизель, фільмографія Сіни поки не така вражаюча як у Джонсона.

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      Раніше рестлер брав участь у зйомках фільму "Бамблбі", а також "Подорожі Доктора Дулітла".


      Рестлер Джон Сіна замінить Двейн Джонсон

      Дев'ятий "Форсаж" знімає режисер Джастін Лі, який створив третю, четверту, п'яту і шосту частину франшизи. Відомо, що дев'ята частина "Форсажу" вийде на екрани у квітні 2020 року. 

      Чим відомий Джон Сіна?Джон Сіна – це відомий американський рестлер, який є 12-кратним чемпіоном світу. Він знімався у 79 повнометражних фільмах, а також випустив реперський альбом "You can't see me".

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      Теги: Кіно Авто24 Краш-тест
      Джерело: 24 канал
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