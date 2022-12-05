Детали инцидента описала бывшая замминистра социальной политики по вопросам европейской интеграции Анна Сергеева. Инста-блогерша проработала в должности замминистра всего 6 недель, после чего была уволена.
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Из чего возник скандал вокруг "Хлебного"
Сергеева рассказала, что в Киеве в одном из кафе сети "Хлебный", которое находится в Пассаже, пытались выгнать бабушку, которая просила воды и погреться.
Согласно версии событий Сергеевой, она стала свидетелем того, как в кафе вошла аккуратно одетая пожилая женщина. К ней подошла официантка и попросила освободить помещение.
Мы позвали официантку с вопросом, что просит бабушка, а та с нежеланием ответила: "Не знаю, что-то поесть",
– написала она в инстаграмме.
Инста-блогерша рассказала, что заказала бабушке чай, мягкий сэндвич и ватрушки. По ее словам, официантка принесла заказ, но снова попросила старуху покинуть заведение.
"Вот ваша еда и чай, но Вы должны уйти из заведения", – цитирует Сергеева слова работницы "Хлебного".
На вопрос, почему женщину выгоняют, официантка ответила, что так сказала администратор.
"Попросила, чтобы мне позвали администратора, будем разбираться с "правилами заведения". Администратор так и не подошла", – написала бывшая заместитель министра.
Что известно о бабушке
Анна Сергеева узнала, что женщину зовут Рохля Евгения Владимировна, ей 85 лет. Сейчас бабушка проживает в Ичне, что на Черниговщине. Имеет два высших образования.
Женщина похоронила мужа и сына, живет с собакой и котом в поврежденном доме без окон и с протекающей крышей. Воды нет, отопление тоже. Дом пострадал еще во время взрывов складов в Ичне.
У бабушки Жени нет родных. Она рассказала, что покупает кефир раз в 2 дня и на этом живет. По словам женщины, в ходе боевых действий погибли ее козы, благодаря которым она зарабатывала на хлеб.
Она несколько раз обращалась к местным властям за помощью, но реакции не дождалась. Поетому приехала искать помощи в Киев. Телефона у бабы Жени нет, однако она дала Анне Сергеевой адрес.
Какую версию событий озвучили в "Хлебном"
Совладелец сети "Хлебный" Дмитрий Заходякин прокомментировали скандал с бабушкой, прогнанно из ресторана, информирует УНИАН . По его словам, женщину "системно кормят и греют", не требуя денег.
Он рассказал, что бабушка вроде бы регулярно ходила в его заведения еще до войны и сотрудники знают ее.
Совладелец "Хлебного" рассказал о скандальном визите бабушки 2 декабря. Пожилую женщину якобы накормили и напоили чаем, доказывающим видео, снятое в ресторане.
В роликах, по словам Заходякина, показано, как к бабушке подходит официантка и спрашивает о заказе. После этого последняя отправилась готовить бутерброд и чай. А пожилая женщина тем временем подсела к гостям и начала рассказывать о своем разбомбленном доме и убитых козах.
Пока наши ребята готовят этой бабушке еду, гость – Анна, которая написала пост, подходит к официанту и просит добавить к бабушкиному заказу 3 ватрушки, за которые она заплатит,
– отметил Заходякин.
Совладелец признал, что с Анны не стоило брать деньги за хлебобулочные изделия и добавил, что официанты не разобрались в ситуации.
Заходякин отметил, что получает видео от людей, живущих в том же поселке, что и бабушка. "И оказывается, что у бабушки дом целый, и бабушку эту все там знают", – заявил он.
Какая репутация у "Хлебного"
- Сеть заведений "Хлебный" в Киеве фигурировала в нескольких скандалах. Заведение открылось в 2018 году с российским названием "Хлебный". Русское название фигурировало в меню и при входе в заведение.
- В соцсетях заведение оправдывало русское название тем, что хлеб – особенный, потому что будучи украинским хлебом он "общается" на русском.
- В январе 2021 года полностью вступил в силу закон о языке, обязывающий оказывать услуги на украинском языке. После этого в заведениях Хлебного стали использовать сначала вывески "Хлбнй", а впоследствии и полностью украинское "Хлебный".
- Также сеть "Хлебный" попала в громкий скандал после того, как сотрудницу заведения уволили по странной причине, не выплатив зарплату за два месяца.
- Девушка рассказала, что пробила на себя выпечку, которой угостила подруг. По негласным правилам пекарни деньги с сотрудницы должны были списаться с зарплаты в конце месяца. Но уже через час ее уволили, оставив без зарплаты за отработанные 313 часов.
- Девушка не была оформлена официально, потому доказать ничего не может.