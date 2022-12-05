Детали инцидента описала бывшая замминистра социальной политики по вопросам европейской интеграции Анна Сергеева. Инста-блогерша проработала в должности замминистра всего 6 недель, после чего была уволена.

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Из чего возник скандал вокруг "Хлебного"

Сергеева рассказала, что в Киеве в одном из кафе сети "Хлебный", которое находится в Пассаже, пытались выгнать бабушку, которая просила воды и погреться.

Согласно версии событий Сергеевой, она стала свидетелем того, как в кафе вошла аккуратно одетая пожилая женщина. К ней подошла официантка и попросила освободить помещение.

Мы позвали официантку с вопросом, что просит бабушка, а та с нежеланием ответила: "Не знаю, что-то поесть",

– написала она в инстаграмме.

Инста-блогерша рассказала, что заказала бабушке чай, мягкий сэндвич и ватрушки. По ее словам, официантка принесла заказ, но снова попросила старуху покинуть заведение.

"Вот ваша еда и чай, но Вы должны уйти из заведения", – цитирует Сергеева слова работницы "Хлебного".

На вопрос, почему женщину выгоняют, официантка ответила, что так сказала администратор.

"Попросила, чтобы мне позвали администратора, будем разбираться с "правилами заведения". Администратор так и не подошла", – написала бывшая заместитель министра.

Что известно о бабушке

Анна Сергеева узнала, что женщину зовут Рохля Евгения Владимировна, ей 85 лет. Сейчас бабушка проживает в Ичне, что на Черниговщине. Имеет два высших образования.

Женщина похоронила мужа и сына, живет с собакой и котом в поврежденном доме без окон и с протекающей крышей. Воды нет, отопление тоже. Дом пострадал еще во время взрывов складов в Ичне.

У бабушки Жени нет родных. Она рассказала, что покупает кефир раз в 2 дня и на этом живет. По словам женщины, в ходе боевых действий погибли ее козы, благодаря которым она зарабатывала на хлеб.

Она несколько раз обращалась к местным властям за помощью, но реакции не дождалась. Поетому приехала искать помощи в Киев. Телефона у бабы Жени нет, однако она дала Анне Сергеевой адрес.

Какую версию событий озвучили в "Хлебном"

Совладелец сети "Хлебный" Дмитрий Заходякин прокомментировали скандал с бабушкой, прогнанно из ресторана, информирует УНИАН . По его словам, женщину "системно кормят и греют", не требуя денег.

Он рассказал, что бабушка вроде бы регулярно ходила в его заведения еще до войны и сотрудники знают ее.

Совладелец "Хлебного" рассказал о скандальном визите бабушки 2 декабря. Пожилую женщину якобы накормили и напоили чаем, доказывающим видео, снятое в ресторане.

В роликах, по словам Заходякина, показано, как к бабушке подходит официантка и спрашивает о заказе. После этого последняя отправилась готовить бутерброд и чай. А пожилая женщина тем временем подсела к гостям и начала рассказывать о своем разбомбленном доме и убитых козах.

Пока наши ребята готовят этой бабушке еду, гость – Анна, которая написала пост, подходит к официанту и просит добавить к бабушкиному заказу 3 ватрушки, за которые она заплатит,

– отметил Заходякин.

Совладелец признал, что с Анны не стоило брать деньги за хлебобулочные изделия и добавил, что официанты не разобрались в ситуации.

Заходякин отметил, что получает видео от людей, живущих в том же поселке, что и бабушка. "И оказывается, что у бабушки дом целый, и бабушку эту все там знают", – заявил он.

Какая репутация у "Хлебного"