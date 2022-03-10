Ресурсы "второй" армии мира закончились на второй неделе войны против Украины

Всё чаще вижу среди трофейной российской техники образцы, мягко говоря, второго сорта. Всё меньше ВСУ попадаются в руки Т-72Б3 и Т-80БВМ, не говоря уже о Т-90А, а начинают мелькать Т-72Б и даже Т-72А.

БТР-82А уже не такой частый трофей, а всё больше попадаются БТР-80. Создаётся впечатление, что оккупационных войск закончился рассчитанный на вторжение запас БМД-2…

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Техника не первой свежести

Очевидно, что рассчитанный на первый рывок потенциал наиболее боеспособных и современных, насколько это слово применимо к ВС РФ, технически подразделений – иссяк. Сейчас в боевых действиях всё больше задействуют резерв, мягко говоря, не первой свежести и не лучшей технической исправности.

Один только тот факт, что в бой посылают, танки без динамической защиты, абсолютно "голые", говорит уже не столько о том, что российскому командованию плевать на жизни своих военнослужащих, это и так известно, а о том, что других танков у них сейчас в наличии нет.

Россия в отчаянии

Сейчас к границам с Украиной взимаются дополнительные силы и средства ВС РФ, среди которых имеются и новые образцы вооружений, но их в эшелонах и колоннах значительно меньше, чем в первой волне.

Россия исчерпала свой передовой ресурс новой техники и теперь ей придется стягивать резервы со всей страны, а так же воевать тем, что ей досталось по наследству от СССР.

Ресурсы второй армии мира закончились на втором неделе войны против Украины.

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