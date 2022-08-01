Об этом в эфире 24 канала рассказал основатель компании "Эмпат" Назар Гулик. Он сообщил, что целевая аудитория проекта иностранцы. Украинцы ведь и так много донатят, а также знают куда и как это делать.
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Он добавил, что понимает состояние нашей экономики, поэтому было принято решение собрать побольше донатов из-за границы.
Назар Гулик рассказал, что цена одной надписи стартует от 500 долларов. Как показала практика, для иностранцев это не слишком высокая стоимость и они охотно вносят вклад. Это смогли отследить по конверсии – те, кто заходят или вбивают название, и впоследствии донат более 500 долларов. Таким образом уже смогли собрать около миллиона гривен.
Откуда делают взносы
"Сначала это пошло по украинским медиа, потом перешло куда-то в твиттер. Сейчас у нас 38% это Украина, а все остальное – заграницей. Эта цифра постоянно растет", – сообщил Назар Гулик.
Какие страны среди лидеров:
- США,
- Канада,
- Германия.
Назар Гулик акцентировал, что есть еще многие другие – Польша, Голландия, Великобритания, Гонконг, Бельгия, Грузия, Чехия и Норвегия. Из последней пришел самый большой донат – 1500 долларов за одну надпись.
Какие надписи заказывали
Основатель компании отметил, что нет таких надписей, в которых отказывали. В большинстве заказывают серьезные вещи. К примеру, за мариупольский театр или уже было 3 за Еленовку.
Смотрите видео: как заказать надпись на снаряде
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