Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник компанії "Емпат" Назар Гулик. Він повідомив, що цільова аудиторія проєкту іноземці. Адже українці й так багато донатять, а також знають куди і як це робити.

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Він додав, що розуміє стан нашої економіки, тому було прийнято рішення назбирати побільше донатів із закордону.

Назар Гулик розповів, що ціна одного напису стартує від 500 доларів. Як показала практика, для іноземців це не надто висока вартість й вони охоче роблять внески. Це змогли відстежити по конверсії – ті, хто заходять чи вбивають назву, та згодом донат в понад 500 доларів. Таким чином вже змогли зібрати близько мільйона гривень.

Звідки роблять внески

"Спочатку це пішло по українських медіа, потім перейшло кудись у твіттер. Зараз в нас 38% це Україна, а все інше – закордоном. Ця цифра постійно росте", – повідомив Назар Гулик.

Які країни серед лідерів:

США,

Канада,

Німеччина.

Назар Гулик акцентував, що є ще багато інших – Польща, Голандія, Велика Британія, Гонконг, Бельгія, Грузія, Чехія та Норвегія. З останньої прийшов найбільший донат – 1500 доларів за один надпис.

Які написи замовляли

Засновник компанії зазначив, що немає таких написів, в яких відмовляли. В більшості замовляють серйозні речі. Наприклад, за маріупольський театр або вже було 3 за Оленівку.

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