Окупанти обстріляли мирні райони Дніпропетровщини підло вночі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко вже зранку 1 серпня.

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Ворожий снаряд застряг у дитячому ліжку

Марганець...Сьогодні...Дитяче ліжко з уламком від снаряду "Граду" – після нічних відвідин "руського міра". Нищити і убивати – все, на що здатен той "мір"..,

– написав Валентин Резніченко.

У поліції Дніпропетровщини повідомили, що по Марганцю росіяни випустили 20 реактивних снарядів.

У будинку, де снаряд влучив у ліжко, перебували 6 дітей віком від 2 до 12 років. На щастя, вони не постраждали. Рятувальники перевели їх у безпечне місце.

Поранена молода жінка

Але серйозних поранень зазнала 31-річна жінка. Стан потерпілої важкий. Зараз вона перебуває у лікарні.

Загалом у Марганці пошкоджено 8 приватних житлових будинків, господарчу споруду, офісну будівлю, кафе та кілька підприємств. Окрім того, окупанти влучили в електромережі. Тому частина вулиць залишається без світла.

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