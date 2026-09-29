Драпатый проводит кадровую ревизию в Генштабе: что ждет офицеров без боевого опыта

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый намерен пересмотреть кадровый состав в Генеральном штабе. Там собираются оставить на должностях в основном офицеров, которые реально способны руководить войсками и имеют боевой опыт.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник среди офицеров Генерального штаба.

В чем причина изменений в Генштабе?

По данным источника, Драпатый дал четкое указание – если они требуют перемен от армии, то начинать нужно с себя. Поэтому и берутся за офицеров без боевого опыта.

Уже до 2 октября руководители структурных подразделений должны предоставить данные об офицерах Генштаба, которые с 2022 года не имели практического опыта в войске на уровне батальон – бригада – корпус – группировка войск.

Конечно, боевой опыт будет не единственным критерием оценки. Но там подчеркивают, что Генштаб не должен терять связь с тем, что происходит в войсках. Кроме того, офицеры, имеющие право на увольнение или выход на пенсию, должны определиться со своим будущим именно до 2 октября.

Это не означает, что всех офицеров без боевого опыта автоматически уволят. Часть из них планируют направить в войска. На их место выберут офицеров с актуальным боевым опытом,

– сообщил источник.

Решительные действия главнокомандующего вызвали определенное сопротивление. Некоторые офицеры, как подчеркнул источник, пытаются избежать перевода.

Добавим, что недавно Михаил Драпатый приостановил действие нескольких десятков приказов Генштаба, которые явно устарели. В основном это касается бюрократических требований десятилетней давности.