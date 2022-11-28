Нельзя утверждать, что революция произойдет прямо сейчас. Однако она, в конце концов, произойдет, если Кремль не изменит все свои стратегии. Об этом 24 каналу сказал российский политолог и общественный деятель Аббас Галлямов.

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Революция или реформы

По словам Галлямова, противоречия между обществом и властью обостряются. Безусловно, не бывает так, чтобы все были против. Есть значительное количество социальных групп, которые не удовлетворены статус-кво, и если они оказываются сильнее консервативных групп, акцентирует политолог, то в конце концов революция происходит.

То, что мы в стратегическом плане двигаемся в этом направлении, мое мнение не изменилось. Глядя на то, как власть слабеет, можно даже сказать, что она усиливается. Но я все-таки не буду утверждать со стопроцентной вероятностью, что революции случится, потому что ей революции всегда есть альтернатива – реформы,

– уверяет Галлямов.

Он добавляет, что элиты могут убедить Путина отказаться от выдвижения на следующий срок, найдут преемника и он уже запустит те реформы, которые позволят обществу избежать революции. Такой вариант, отмечает Галлямов, исключать не следует.

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