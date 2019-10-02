Революция на граните 1990 года: каким был первый украинский Майдан

2 октября 1990 года студенты собрались на площади Октябрьской революции и устроили голодовку, выдвигая власти СССР 5 условий. Каковы причины и последствия такой акции – читайте в материале 24 канала.

В этот день в Киеве началась акция, у которой было немного аналогов в Европе. Полностью организованная студентами Революция на граните стала одним из предвестников скорого развала Советского Союза.

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Почему 2 октября? И почему Гранит?

В 90-м году по всему Союзу усилились протестные настроения: люди устали от дефицита, плановой экономики и недоперестройки. Оппозиционные коммунистической власти силы периодически устраивали демонстрации и даже готовили всеукраинскую забастовку. Она должна была начаться в красивую символическую дату – понедельник, 1 октября. Но кроме малолюдных демонстраций в нескольких городах, она ничем не запомнилась.

На эту же дату решили собраться с силами и студенты: готовили акцию еще летом. Однако запланировали начало не во тот же день, что и забастовщики. И именно эта акция вписалась в историю Украины как первый Майдан.



Студенты собрались в центре Киева / zbruc.eu

До последнего акцию планировали сделать в Мариинском парке. Видно, информацию об этом намерении "слили":

На разведку в парк отправили двух: один приходит и говорит: "Андрей, там ментов больше, чем деревьев". "Теперь ты понимаешь?" "Теперь понимаю",

– вспоминает Андрей Салюк, один из руководителей революции.

Тогда решили голодать в самом сердце Киева – тогдашней площади Октябрьской революции, вымощенной гладким и холодным гранитом.

Предпосылки голодовки и требования студентов

Участники сформировали 5 требований:

Недопущение подписания нового союзного договора.

Это такое себе обновление договора 1920 года, в котором якобы все республики ровны, но есть одна – "ровнее всех", то есть о независимости, курс на которую уже провозгласили тогда Эстония и Литва, можно было забыть.

Перевыборы Верховного Совета УССР на многопартийной основе.

Население не хотело больше видеть монокоммунистическое большинство под куполом Рады.

Никакого участия украинцев в войнах на чужих территориях.

Студенты требовали возвращения домой украинских солдат, а также прохождения службы юношами-украинцам исключительно в Украине.

Национализация имущества Компартии Украины и Ленинского коммунистического союза молодежи.

Студенты считали, что коммунисты зачастую позволяют себе много роскоши.

Отставка председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.

Такое требование было сформировано для того, чтобы увидеть, готова ли власть идти на необходимые уступки.



Студенты понимали, что не все требования по факту выполнят сразу / m-ukraine.com

Участники

Ядро акции – три сопредседателя, которые представляли три разные части Украины: Олесь Доний из Киева, Маркиян Иващишин из Львова и Олег Барков из Днепродзержинска.

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В первый день на Майдане начали голодать 108 студентов. Среди известных теперь людей на граните были тогдашние простые студенты:

Оксана Забужко, Александр Ирванец, Соломия Павлычко, Тарас Прохасько, Вахтанг Кипиани, Вячеслав Кириленко, Остап Семерак, Павел Розенко, Олег Тягнибок, Анжелика Рудницкая.

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Всего в первый день это 108 человек, 80 из которых – львовяне. Через 6 дней специальная комиссия Верховного Совета насчитала 158 человек.

10 октября к голодовке присоединились 9 депутатов Верховного Совета. Всего в этот день в голодовке принимали участие 298 студентов (27 из них голодали с первого дня).



Олесь Доний произносит требования перед депутатами. Справа – Кравчук, слева – Плющ / hroniky.com

Почему революция прекратилась?

17 октября Верховный Совет большинством голосов выполнил все пять требований студентов, одобрив постановление "О рассмотрении требований студентов, проводящих голодовку в г. Киеве со 2 октября 1990 года".

Это было первое успешное завершение протестов последних лет в РСФСР. Постановление выглядело так:

1. Касательно проведения новых выборов:

В течение второй сессии Верховного Совета УССР принять Закон о референдуме в Украинской ССР, Закон об общественных объединениях и организации в Украинской ССР, Закон о статусе народного депутата Украинской ССР, предусмотренные повесткой дня, и Закон о выборах в Украинской ССР на многопартийной основе.

В 1991 году провести в Украинской ССР народное голосование (референдум) по вопросу доверия Верховному Совету Украинской ССР 12-го созыва и по его результатам решить вопрос о проведении новых выборов до конца года.

2. Касательно военной службы граждан Украины:

Обеспечить прохождение срочной военной службы гражданами Украины за пределами республики только по добровольному согласию гражданина.

С этой целью в 31 декабря 1990 года принять Закон о прохождении срочной военной службы гражданами Украины на территории республики, Закон об альтернативной военной службе, а также создать необходимые государственные органы.

3. Касательно национализации имущества КПСС и ВЛКСМ на территории Украины:

Согласно постановлению Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1990 года рассмотреть на сессионном заседании выводы Государственного арбитража УССР, Министерства юстиции СССР и Государственного комитета СССР по экономике в вопрос о национализации имущества КПСС и ВЛКСМ на территории Украины и до 1 декабря 1990 года образовать временную комиссию Верховного Совета РСФСР по этому вопросу.

4. Касательно Союзного договора:

Согласно Обращением Президиума Верховного Совета УССР, одобренным Верховным Советом УССР 15 октября 1990 года, направить все усилия Верховного Совета УССР на стабилизацию политической и экономической ситуации в республике, на построение правового суверенного Украинского государства, принятие новой Конституции республики, и пока этого не достигнуто, заключения Союзного договора считать преждевременным.

5. Касательно отставки Председателя Совета Министров СССР:

Принять к сведению сообщение Председателя Верховного Совета УССР Кравчука Л. М. от 17 октября 1990 года относительно отставки Председателя Совета Министров УССР Масола В. А. и решить этот вопрос в порядке, предусмотренном статьей 97 п. 9, статьей 108 п. 4 Конституции УССР

С целью создания правовой основы для выполнения этого постановления до 30 ноября 1990 года привести действующую Конституцию УССР в соответствие с положениями Декларации о государственном суверенитете Украины.

Студенты сдержали слов и прекратили голодовку. 18 октября разобрали палатки и разъехались по домам. В завершение акции перед студенчеством выступили "Мертвий Півень" и Мария Бурмака.

Революция на граните. Вспомнить всё – смотрите видео 24 канала

Последствия революции

Сами организаторы и голодающие понимали, что их требования глобальные и иногда требуется не одно радикальное решении властей. Масола отстранили, а процесс заключения нового союзного договора затормозили. Ну, а уже другие требования осуществились после обретения независимости в 1991 году.

Несмотря на обещание, не привлекать к уголовной ответственности участников протестов, были возбуждены уголовные дела. В частности Олеся Дония бросили в Лукьяновское СИЗО. Однако освободили впоследствии под давлением общественности.

Революция на граните показала, что в Украине выросло новое поколение, которое не боится тюрьмы и готово открыто отстаивать свое мнение и идти наперекор власти.



Студенты разъехались, но обещали не опускать рук / hroniky.com