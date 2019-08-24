Полтора часа и школьная тетрадь: как писали Акт о провозглашении независимости Украины

23 августа Левко Лукьяненко и Леонтию Сандуляку хватило полутора часов, чтобы в школьной тетради написать черновик Акта о провозглашении независимости Украины. А на следующий день уже десятки тысяч киевлян заполонили площадь перед Верховной Радой.

16 июля 1990 года парламент УССР под красным флагом и шагающим Лениным внутри принимает Декларацию о суверенитете Украины.

Читайте также: Как проходит День Независимости в Украине: фото, видео

На историческом документе окрыленные депутаты оставляют надписи: "Слава Украине", "Еще не умерла и не умрет", "С сегодняшнего дня – будем".



Декларация о суверенитете Украины

А уже через неделю, 24 июля, желто-голубые флаги заполнили весь Крещатик. Но одно дело принести знамя с собой, другое – поднять его на официальном флагштоке возле киевского горсовета. Это первые с июня 1920 года украинский флаг взвился над Киевом.



Украинский флаг взвился над Киевом.

Уже через год – то есть 16 июля 1991 года – Украина праздновала первый День независимости, хотя официальные лозунги осторожно говорят лишь о "суверенитете в созвездии братских государств".

Украина праздновала первый День независимости

Майдан снова заполнился флагами, а люди складывали пальцы в знак трезубца.



Так показывали трезубец

В августе Верховная Рада еще была на каникулах, но попытка государственного путча заставила украинских парламентариев собраться на внеочередное заседание. Можно было попытаться расширить суверенитет Украины, но и был шанс воспользоваться растерянностью коммунистов и протянуть более весомый закон.

Утром 23 августа Левко Лукьяненко и Леонтию Сандуляку хватило полутора часов, чтобы в школьной тетради написать черновик Акта о провозглашении независимости Украины. Именно акта, ибо слово закон казалось слишком обыденным и намекало на многократное воздействие, а универсал – связывали с Петлюрой, что могло отпугнуть коммунистов.



Левко Лукьяненко

В официальной версии слова Лукьяненко несколько отредактировали: убрали упоминание об УНР, 4-й универсале 1918 г. и законодательстве СССР, а к определению "неделимая" добавили еще и "неприкосновенна". Документ напечатали и раздали депутатам на ознакомление.



Черновик Акта о провозглашении независимости Украины



Из трех вариантов названий документа выбрали слово "акт"

На следующий день десятки тысяч киевлян заполонили площадь перед Верховной Радой.



Десятки тысяч киевлян заполонили площадь перед Верховной Радой.

Украинцы уже не боялись показать свое отношение к Советскому союзу. Кравчук поставил акт на голосование: 346 депутатов голосуют за независимость, против – только один коммунист.



Голосование за независимость

В парламентский зал внесли желто-голубой флаг, с которым украинцы стояли на баррикадах возле Верховного совета России. Кравчук оказался не готов к такому размеру.



В парламентский зал внесли желто-голубой флаг

Именинник Левко Лукьяненко вышел к людям и зачитал текст Акта всем присутствующим.



Левко Лукьяненко



Он вышел к людям и зачитал текст Акта всем присутствующим