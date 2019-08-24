Півтори години і шкільний зошит: як писали Акт про проголошення незалежності України

23 серпня Левкові Лук'яненку та Леонтієві Сандуляку вистачило півтори години, аби у шкільному зошиті написати чернетку Акта про проголошення незалежності України. А наступного дня вже десятки тисяч киян заполонили площу перед Верховною радою.

16 липня 1990 року парламент УРСР під червоним прапором та крокуючим Леніним усередині приймає Декларацію про суверенітет України.

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На історичному документі окрилені депутати залишають написи: "Слава Україні", "Ще не вмерла і не вмре", "Від сьогодні – будьмо".



Декларація про суверенітет України

А вже за тиждень, 24 липня, жовто-блакитні прапори заповнили увесь Хрещатик. Але одна справа принести стяг зі собою, інша – підняти його на офіційному флагштоку біля київської міськради. Це вперше з червня 1920 року український прапор замайорів над Києвом.



Український прапор замайорів над Києвом.

Уже за рік – тобто 16 липня 1991 року – Україна святкувала перший День незалежності, хоча офіційні гасла обережно говорять лише про "суверенітет у сузір'ї братніх держав". Майдан знову заповнився прапорами, а люди складали пальці у знак тризуба.

Україна святкувала перший День незалежності

Майдан знову заповнився прапорами, а люди складали пальці у знак тризуба.



Так показували тризуб

У серпні Верховна Рада ще була на канікулах, але спроба державного путчу змусила українських парламентарів зібратись на позачергове засідання. Можна було спробувати розширити суверенітет України, але й був шанс скористатися розгубленістю комуністів і протягнути вагоміший закон.

Уранці 23 серпня Левкові Лук'яненку та Леонтієві Сандуляку вистачило півтори години, аби у шкільному зошиті написати чернетку Акта про проголошення незалежності України. Саме акта, бо слово закон здавалось надто буденним та натякало на багаторазову дію, а універсал – пов'язували з Петлюрою, що могло відлякати комуністів.



Левко Лук'яненко

В офіційній версії слова Лук'яненка дещо відредагували: вилучили згадку про УНР, 4-й універсал 1918 року та законодавство СРСР, а до визначення "неподільна" додали ще й недоторканна. Документ надрукували й роздали депутатам на ознайомлення.



Чернетка Акта про проголошення незалежності України



З трьох варіантів назв документу обрали слово "акт"

Наступного дня десятки тисяч киян заполонили площу перед Верховною радою.



Десятки тисяч киян заполонили площу перед Верховною радою.

Українці вже не боялися показати своє ставлення до Радянського союз. Кравчук поставив акт на голосування: 346 депутатів голосують за незалежність, проти – лише один комуніст.



Голосування за незалежність

До парламентської зали внесли жовто-блакитний прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Кравчук виявився неготовим до таких масштабів.



До парламентської зали внесли жовто-блакитний прапор

Уродинник Левко Лук'яненко вийшов до людей і зачитав текст Акта всім присутнім.



Левко Лук'яненко



Він вийшов до людей і зачитав текст Акта всім присутнім