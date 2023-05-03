Резчик стал известен благодаря своим работам еще год назад. Николай создал статую на основе фотографии 5-летнего мальчика, самостоятельно дошедшего до границы с Польшей.

Важно Воин, которого будут помнить навеки: все, что известно о Герое Украины Александре Мациевском

Тогда художник стал победителем юбилейного кубка Living Heritage Events по резьбе бензопилой. Мужчина передал свой выигрыш на закупку защитных жилетов, телефоны и солнечные электростанции, аптечки и сухие пайки для украинцев.



Скульптура мальчика, самостоятельно дошедшего до границы / Фото Николая Глебы

В этот раз скульптура мастера посвящена мужественному бойцу и Герою Украины Александру Мациевскому, которого цинично убили россияне.



Скульптура Александра Мациевского / Фото Николая Глебы



Новая скульптура Резчика / Фото Николая Глебы

В Киеве создали мурал в честь Мациевского

29 апреля в Киеве официально открыли мурал на одном из зданий Верховной Рады на улице Банковой. Его создал французский художник Кристиан Гуэми.

Работу посвятили памяти всех погибших во время войны, а изобразили Мациевского. К слову, на открытии мурала присутствовала мать погибшего Героя Параска Демчук.