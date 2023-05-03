Різьбяр став відомий завдяки своїм роботам ще рік тому. Микола створив статую на основі фотографії 5-річного хлопчика, який самотужки дійшов до кордону з Польщею.
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Тоді митець став переможцем ювілейного кубка Living Heritage Events з різьблення бензопилою. Чоловік передав свій виграш на закупівлю захисних жилетів, телефони та сонячні електростанції, аптечки та сухі пайки для українців.
Скульптура хлопчика, який самотужки дійшов до кордону / Фото Миколи Глеби
Цього разу скульптура майстра присвячена мужньому бійцю та Герою України Олександру Мацієвському, якого цинічно вбили росіяни.
Скульптура Олександра Мацієвського / Фото Миколи Глеби
Нова скульптура Різьбяра / Фото Миколи Глеби
У Києві створили мурал на честь Мацієвського
29 квітня у Києві офіційно відкрили мурал на одній з будівель Верховної Ради на вулиці Банковій. Його створив французький художник Крістіан Ґуемі.
Роботу присвятили пам'яті всіх загиблих під час війни, а зобразили Мацієвського. До слова, на відкритті муралу була присутня мати загиблого Героя Параска Демчук.