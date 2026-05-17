В Минобороны рассказали, нужно ли идти в ТЦК при исчезновении данных в Резерв+

Некоторые украинцы начали жаловаться на исчезновение военно-учетных данных в приложении Резерв+. У части пользователей перестала отображаться информация об отсрочке или электронном военном билете.

У Министерстве обороны объяснили, как необходимо действовать в такой ситуации.

Что делать, если в Резерв+ исчезли данные?

В Министерстве обороны Украины объяснили, что в приложении Резерв+ в некоторых случаях могут временно исчезать отдельные военно-учетные данные. Речь идет, частности, об информации об отсрочке, электронного военного билета или других сведений из реестра Оберег.

В ведомстве отметили, что такая проблема не всегда свидетельствует о потере статуса или аннулировании документов. Чаще всего причиной становятся технические сбои, обновления информации в реестрах или задержки при синхронизации данных между системами.

Также в Минобороны объяснили, что часть информации может не отображаться из-за переоформления отсрочки или ошибки при внесении данных работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В таком случае актуальная информация просто не попадает в реестр Оберіг, из которого приложение получает все сведения.

В таких случаях украинцам советуют прежде всего обновить информацию непосредственно в приложении. Обычно этого достаточно, чтобы система повторно подтянула нужные данные из реестра. Если же информация не появилась, в Минобороны рекомендуют обратиться в территориальный центр комплектования по месту пребывания на учете.

С собой стоит иметь документы, подтверждающие актуальные данные – например, справку об отсрочке или другие военно-учетные документы. После этого операторы территориального центра комплектования должны внести или обновить информацию в реестре Оберег. Именно этот реестр является основной базой, с которой данные автоматически отображаются в Резерв+.

В Минобороны отметили, что из-за большой нагрузки на систему иногда возможны задержки с обновлением информации. Именно поэтому некоторые пользователи могут временно не видеть часть своих данных в приложении даже при наличии действующих документов.

Нужно ли повторно идти в ТЦК после обновления данных?

В некоторых случаях пользователи сталкиваются не только с исчезновением информации, но и с ошибками в персональных данных. Речь идет о неправильных записях о месте учета, статуса военнообязанного или наличии отсрочки.

В такой ситуации в Минобороны также советуют обращаться в территориальный центр комплектования, где человек состоит на учете. Там должны проверить информацию и при необходимости исправить ошибки в реестре.

В то же время в Минобороны отдельно объяснили, что граждане, которые уже обновили свои персональные данные через Резерв+, считаются такими, что выполнили требования законодательства. Повторно обращаться в ТЦК только для подтверждения факта обновления информации не нужно.

Однако в случае возникновения ошибок или отсутствия важных сведений в приложении украинцам советуют не медлить с проверкой информации в реестре Оберіг.

Кому не нужно пользоваться Резерв+?

Требование по обновлению данных через приложение Резерв+ не распространяется на отдельные категории граждан. Прежде всего это касается действующих военнослужащих, ведь их данные уже находятся в системах воинского учета и постоянно обновляются соответствующими структурами.

Также пользоваться приложением не нужно женщинам, которые не состоят на воинском учете. Для них установка Резерв + и внесение персональной информации не являются обязательными требованиями.

Кроме этого, приложение не обязаны устанавливать лица моложе 18 лет, поскольку они не относятся к категории военнообязанных. Аналогичное правило действует и для граждан старше 60 лет.