В Киеве изменили режим движения по мостам
2 октября в Киеве изменили режим движения по мостам. Ограничения являются временными и действуют на время воздушной тревоги.
Об этом сообщили в КГГА и общественной организации "Пассажиры Киева".
Как организовано движение по мостам Киева
На данный момент ситуация с ограничениями следующая:
- Дарницкий мост – движение транспорта осуществляется по одной полосе с правого на левый берег,
- мост "Метро" – движение транспорта перекрыто с левого на правый берег,
- Подольский мостовой переход – движение транспорта перекрыто с левого на правый берег,
- мост Патона – во время тревог ограничивается движение с правого на левый берег,
- Северный мост – во время тревог ограничивается движение с правого на левый берег.
Южный мост, после нескольких атак врага, полностью закрыт для движения автотранспорта и метро. И во время тревог, и в их отсутствие,
– подчеркнули в КГГА.
Киевлян просят с пониманием отнестись к введенным изменениям и учесть их при планировании поездок.
Власти также добавили, что эта информация не является окончательной и будет постоянно обновляться.
Напомним, что днем мэр Киева Кличко заявил, что Движение по "зеленой ветке" метро через Южный мост может быть возобновлено, но только после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры.
В то же время уже к вечеру россияне вновь нанесли удар по Южному мосту. На месте был виден дым.