2 октября в Киеве изменили режим движения по мостам. Ограничения являются временными и действуют на время воздушной тревоги.

Об этом сообщили в КГГА и общественной организации "Пассажиры Киева".

Как организовано движение по мостам Киева

На данный момент ситуация с ограничениями следующая:

Дарницкий мост – движение транспорта осуществляется по одной полосе с правого на левый берег,

мост "Метро" – движение транспорта перекрыто с левого на правый берег,

Подольский мостовой переход – движение транспорта перекрыто с левого на правый берег,

мост Патона – во время тревог ограничивается движение с правого на левый берег,

Северный мост – во время тревог ограничивается движение с правого на левый берег.

Южный мост, после нескольких атак врага, полностью закрыт для движения автотранспорта и метро. И во время тревог, и в их отсутствие,

– подчеркнули в КГГА.

Киевлян просят с пониманием отнестись к введенным изменениям и учесть их при планировании поездок.

Власти также добавили, что эта информация не является окончательной и будет постоянно обновляться.

Напомним, что днем мэр Киева Кличко заявил, что Движение по "зеленой ветке" метро через Южный мост может быть возобновлено, но только после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры.

В то же время уже к вечеру россияне вновь нанесли удар по Южному мосту. На месте был виден дым.