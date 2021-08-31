Правозащитная организация "Вясна" сперва сообщала о том, что политическим деятелям уже вынесли приговор. Однако, впоследствии адвокат опроверг эту информацию.

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Адвокат политзаключенных опроверг информацию о приговоре Знаку и Колесниковой. По его словам, приговор еще не вынесен,

– отметили правозащитники.

В то же время в телеграмм-канале Виктора Бабарико отметили, что адвокаты никому не рассказывали о сроке, который просил прокурор, потому что это закрытые данные.

"Открытым может быть только оглашение приговора. Когда это произойдет? Мы не знаем. Вскоре", – добавили в телеграм-канале Виктора Бабарики.

Задержание Колесниковой и Знака

Марию Колесникову похитили 7 сентября 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года.

Вскоре стало известно, что Марию Колесникову подозревают в захвате власти. Такие же обвинения предъявили и Максиму Знаку.