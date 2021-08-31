Правозахисна організація "Вясна" спершу повідомляла про те, що політичним діячам вже винесли вирок. Проте, згодом адвокат заперечив цю інформацію.
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Адвокат політв'язнів спростував інформацію про вирок Знаку та Колесниковій. За його словами, вирок ще не винесений,
– зазначили правозахисники.
Водночас у телеграм-каналі Віктора Бабарико наголосили, що адвокати нікому не розповідали про термін, який просив прокурор, бо це закриті дані.
- "Відкритим може бути лише оголошення вироку. Коли це станеться? Ми не знаємо. Незабаром", – додали у телеграм-каналі Віктора Бабарико.
Затримання Колесникової та Знака
- Марію Колесникову викрали 7 вересня 2020 року чоловіки у масках, які були агентами безпеки. Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року.
- Незабаром стало відомо, що Марію Колесникову підозрюють у захопленні влади. Такі ж звинувачення висунули й Максиму Знаку.