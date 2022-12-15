СМИ отмечают, что 24 ноября Брестский областной суд приговорил двух граждан Украины. Их подозревают по делу об "агентурной деятельности".
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Что известно о приговоре суда
Украинцев Михаила Столярчука и Дмитрия Пуговица судили за сбор данных о военной технике и объектах в Беларуси. В обвинении говорится, что они "выполняли задачи по заказу СБУ".
Судья Андрей Лещенко приговорил Столярчука к шести годам лишения свободы, а Пуговицу – к пяти.
Об итогах суда и сущности обвинения стало известно из агитационного фильма АТН "Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины", в котором также упоминаются политзаключенные Дзянис Ивашин, Юрий Зянкович.
Как передают местные СМИ, украинцы были задержаны на КПП "Макраны" Брестского района. Мужчины ехали рейсовым автобусом "Львов – Брест".
Дата задержания неизвестна, но предполагают, что это произошло в начале 2022 года. Согласно обвинению, они по заданию Службы безопасности Украины с 2018 года собирали данные о военной технике и объектах. Вместе с ними был задержан и Игорь Дирко, его депортировали из Белоруссии.
Бригада из Беларуси отходит от украинской границы
- В Беларуси регулярно происходит передвижение техники и войск. Во время внезапной проверки боевой готовности военнослужащих 38 десантно-штурмовой бригады перебросили в граничащие с территорией Украины районы.
- Правда, сейчас бригада направляется обратно в Брест.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала активность со стороны Беларуси. Она считает, что противники используют давнюю тактику Советского Союза.
- Они создают точки напряжения, а затем регулярно дергают за них. Это нужно, чтобы психологически атаковать жителей Украины.
- Анна Маляр объяснила, что врагу выгодно держать в напряжении Север Украины. Тогда ВСУ не смогут удерживать военных только по направлениям активных боевых действий.