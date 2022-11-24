В частности, говорится о международном трибунале и Международном уголовном суде. Евродепутаты подчеркнули, что Беларусь должна оказаться под теми же санкциями, которые ввели против России.

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Кроме того, институты ЕС призывают:

поддержать белорусские независимые информационные агентства;

наладить систематическое сотрудничество между ЕС и представителями белорусских демократических сил.

Поддерживая позицию белорусской демократической оппозиции по поводу того, что Беларусь должна быть признана оккупированной территорией, с которой российские войска должны быть немедленно выведены, парламент решительно осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины,

– говорится в сообщении.

Лукашенко передает оружие России

Россия систематически атакует Украину с территории Беларуси. Кроме того, Лукашенко передает Кремлю технику и оружие. Только за октябрь "картофельный" режим передал России более 200 единиц военной техники. Речь идет о:

98 танков Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без башен

53 грузовика "Урал".

По ноябрю 2022 года Россия продолжает демилитаризировать Беларусь.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ заявили, что пока признаков наступления оккупантов с территории Беларуси нет.

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