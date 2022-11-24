Зокрема, мовиться про міжнародний трибунал та Міжнародний кримінальний суд. Євродепутати наголосили, що Білорусь має опинитися під тими ж санкціями, які запровадили проти Росії.
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Окрім того, інститути ЄС закликають:
- підтримати білоруські незалежні інформаційні агентства;
- налагодити систематичну співпрацю між ЄС і представниками білоруських демократичних сил.
Підтримуючи позицію білоруської демократичної опозиції щодо того, що Білорусь має бути визнана окупованою територією, з якої російські війська мають бути негайно виведені, парламент рішуче засуджує участь уряду Лукашенка у війні Росії проти України,
– мовиться у повідомленні.
Лукашенко передає зброю Росії
Росія систематично атакує Україну з території Білорусі. Окрім того, Лукашенко передає Кремлю техніку та зброю. Лише упродовж жовтня "картопляний" режим передав Росії понад 200 одиниць військової техніки. Мовиться про:
- 98 танків Т-72А,
- 40 БМП-2,
- 20 БМП-2 без веж,
- 53 вантажівки "Урал".
Станом на листопад 2022 року Росія продовжує демілітаризувати Білорусь.
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