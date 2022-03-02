Режим Путина получил удар, от которого невозможно прийти в себя, – российский политик Гозман

Режим Владимира Путина после наступления на Украину получил удар, от которого оправиться будет просто невозможно. В то же время позиция Владимира Зеленского, который идет на переговоры с Россией, верна.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире 24 канала. Президент Украины вынужден идти на такой шаг, так как возглавляемая им страна находится под угрозой.

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Впрочем, как отметил Гозман, российские власти уже получили страшный удар благодаря героическому сопротивлению украинцев и консолидированной позиции Запада.

Режим получил удар, от которого невозможно оправиться,

– подчеркнул оппозиционер.

Гозман рассказал о последствиях для России из-за наступления: смотрите видео

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